Agripower : Nouveau départ
information fournie par EuroLand Corporate 09/02/2026 à 08:10

Agripower est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire. Après une longue période de transition, le groupe, entre de bonnes mains, est maintenant restructuré et recentré autour de trois axes stratégiques : 1/ la construction ou la conversion d’unités de méthanisation en injection biométhane pour compte de tiers, 2/ le développement des prestations de services et 3/ le démarrage de la production pour compte propre à travers la prise de participation directe dans des unités (modèle IPP).


Selon nous, la probabilité de succès du « nouveau » Agripower n’est pas encore pleinement intégrée par le marché ni reflétée dans la valorisation de la société.


Nous repassons à Achat (vs sous-revue) sur le titre, avec un objectif de cours de 1,70 €, soit un potentiel de hausse de +67%.

Valeurs associées

AGRIPOWER
1,0150 EUR Euronext Paris 0,00%
