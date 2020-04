AGRIPOWER : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2019-2020

3 avril 2020







La société Agripower France (Euronext Growth Paris - FR0013452281 - ALAGP), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel 2019-2020.

Le rapport financier semestriel, est disponible dans la rubrique « Investisseurs - Documents financiers » sur le site internet de la société www.agripower-france.com.



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de +44% par rapport à l'exercice 2017-2018.

