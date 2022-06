Agripower: "Feedback de visite: confiance réitérée"

Compte rendu de visite de site



Dans le cadre d’une journée investisseurs organisée en fin de semaine dernière, nous avons eu l’occasion de visiter deux unités de méthanisation en Bretagne, une unité collective et une unité individuelle, et de faire le point avec le management sur les perspectives de la société ainsi que sur sa stratégie de développement. Nous avons également eu l’occasion d’échanger avec les exploitants agricoles propriétaires des méthaniseurs et d’avoir leur « retour terrain ». Cette visite a permis de significativement renforcer notre opinion positive d’Agripower, les conditions d’un succès pérenne étant définitivement toutes réunies.



Des perspectives réitérées



Un management qui affiche sa confiance sans déroger au principe de prudence, un carnet de commandes rempli, une mise en place réussie d’Agripower Partner, un objectif affirmé de réaliser 40M€ de CA en 2024 sans détérioration significative de la rentabilité, et surtout, une raison d’être qui trouve pleinement son sens dans la transition énergétique : beaucoup de feux sont à présent au vert pour la société. Nous maintenons nos prévisions 2022 (CA 10,0 M€, ROC 0,5 M€) et nous sommes largement confortés dans notre appréciation positive du dossier.



Recommandation



Nous maintenons notre objectif de cours à 12,50€ et notre recommandation à l’achat. Le titre offre actuellement un potentiel de plus de 50%.