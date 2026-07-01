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AGRIPOWER : Déclaration relative au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 juin 2026
information fournie par Actusnews 01/07/2026 à 15:00

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :

Date Nombre total d'actions Nombre de droits de vote théoriques
30/06/2026 14 054 495 14 080 078

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower France est un acteur français de la méthanisation, désormais positionné comme un développeur-investisseur dans le biométhane.

Agripower France développe, finance, construit et accompagne l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. En s'appuyant sur une expertise intégrée, Agripower constitue progressivement un portefeuille d'actifs en propre afin de générer des revenus récurrents et de contribuer durablement à la transition énergétique.

Agripower vise à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 M€ en 2025-2026.

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
agripower@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 70 		ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye
fndiaye@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWualp1paGnFmZ2ck8dob2WYZmpqm5KalpbLyGNwmMzFa2tonZdib8XKZnJqlWVo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99002-agripower_ddv_30-juin-2026.pdf

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