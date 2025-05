Agripower : contrat de 4,6 millions d'euros dans l'est de la France

(AOF) - Agripower annonce avoir signé un contrat de 4,6 millions d'euros pour le développement et la construction d'une nouvelle unité de méthanisation agricole en injection biométhane dans l'est de la France. Le spécialiste de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation précise que les travaux vont démarrer rapidement en juin 2025 avec un objectif de mise en service à l'automne 2026. Le biométhane produit sera injecté directement dans le réseau dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat.

Pour accompagner ce projet, Agripower prend, par le biais de sa filiale Agripower Partner qu'elle détient à 100%, une participation de 35,47% au capital de la société porteuse du projet, au côté d'un GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun).

Cette opération est réalisée par acquisition d'actions ordinaires et d'actions de préférence octroyant des droits économiques et droits de vote double lui permettant de détenir 49,90% des droits de vote pendant une durée de 10 ans à compter de la mise en service de l'unité.

