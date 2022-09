AGRIPOWER : Chiffre d'affaires 2021-2022 en croissance de 22,8% à 10,4 M EUR porté par une accélération de la dynamique au 2nd semestre (+39,4%)

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires à 10,4 M€, en croissance de 22,8%, pour l'exercice 2021-2022, clos le 30 juin 2022.

En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. en % Chiffre d'affaires annuel 10,4 8,4 +22,8%





CHIFFRE D'AFFAIRES 2021-2022 À 10,4 M€, EN CROISSANCE DE 22,8% AVEC UNE FORTE ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVITÉ AU SECOND SEMESTRE

Après un premier semestre (juin à décembre 2021) en progression de 3% par rapport au premier semestre de l'exercice 2020-2021, Agripower a enregistré une forte accélération de sa croissance au second semestre avec un chiffre d'affaires de 6,4 M€ en hausse de 39,4% par rapport au second semestre 2020-2021. Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, Agripower a livré 16 unités individuelles et 3 unités collectives.

Agripower réalise un chiffre d'affaires annuel de 10,4 M€, soit une croissance de 22,8% par rapport à l'exercice précédent. Agripower affiche des taux de croissance significatifs sur ses trois segments d'activité.

L'activité de méthanisation individuelle 1 affiche sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en croissance de 10,6% par rapport à l'exercice 2020-2021 ne reflétant toutefois pas encore l'excellente dynamique de la prise de commandes actuelle. Sur les unités collectives, Agripower enregistre une nette progression de 36,9% de son chiffre d'affaires (4,4 M€ contre 3,2 M€ sur l'exercice précédent), fruit du succès des actions ciblées menées sur les projets de méthanisation collective.

Grâce à l'élargissement du parc installé et des actions commerciales proactives, le chiffre d'affaires récurrent des services associés (consommables, maintenance, SAV) progresse également fortement sur cet exercice à 0,8 M€, soit une hausse de 45% par rapport à l'exercice précédent.

Ce niveau d'activité permettra au Groupe de délivrer un résultat net bénéficiaire sur l'exercice écoulé.

Au 30 juin 2022 et après la revue annuelle des contrats signés, sur 107 projets signés actifs 2 , 6 unités de méthanisation sont en cours d'installation (3 unités collectives et 3 unités individuelles) et 101 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.





FORTE HAUSSE DES PRISES DE COMMANDES À 21,3 M€ ET PROGRESSION DU CARNET DE COMMANDES À 30,2 M€ AU 30 JUIN 2022

Sur l'exercice 2021-2022, la prise de commandes s'élève à 54 nouveaux projets répartis entre 51 unités individuelles et 3 unités collectives, dont une première à l'international, pour un montant global de 21,3 M€ (contre 7,7 M€ pour l'exercice 2020-2021). Ce niveau reflète le fruit du succès de la présence commerciale accrue avec le renforcement et la structuration des équipes commerciales et de l'élargissement de l'offre proposée aux agriculteurs et aux industriels agroalimentaires.

Agripower a ainsi lancé en mars 2022 une offre de co-exploitation, Agripower Partner, afin de faciliter l'accès à des solutions de financement pour des unités individuelles, véritable atout dans la commercialisation des unités individuelles avec 13 unités signées et de nombreux dossiers en cours de négociation. La Société a également réalisé, au cours du second semestre 2021-2022, sa première vente dans la cadre de son offre de solution innovante de micro-méthanisation individuelle, URBANPOWER ® , à destination des industriels agroalimentaires.

Agripower récolte les premiers fruits de son offre de méthanisation « par voie sèche » lancée en juin 2021 et destinée à l'ensemble des exploitations agricoles d'élevage produisant du fumier (bovins, caprins, porcins, équins…) très recherchée par les agriculteurs et les coopératives agricoles souhaitant en faire bénéficier leurs adhérents.

Au 30 juin 2022, la Société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 30,2 M€ 3 , à réaliser d'ici fin 2023, soit près de 3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.





CONFIANCE RÉITÉRÉE DANS LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE RENTABLE

Disposant d'une bonne visibilité et d'importants leviers commerciaux de développement liés aux nouvelles offres, la Société entend poursuivre cette dynamique de croissance à court et moyen terme afin de conforter son leadership sur ce marché à fort potentiel en France mais aussi dans les pays limitrophes et à l'international sous-équipés en méthanisation individuelle et collective.

Outre sa force commerciale renforcée, Agripower pourra s'appuyer, notamment en France, sur son portefeuille de partenariats « apporteurs d'affaires ». Le Groupe annonce ainsi la signature d'un nouvel accord avec une coopérative de 1 er plan qui regroupe plus de 20 000 agriculteurs du grand Ouest. Ce partenariat à fort potentiel s'ajoute aux 4 autres déjà signés 4 sur l'exercice 2021-2022 dans un contexte toujours favorable à l'installation de solutions en faveur de la transition énergétique et sur un marché français à fort potentiel.

Agripower affirme ainsi sa confiance dans sa trajectoire de croissance rentable dans un marché porté par une forte incitation économique et politique dans la transition énergétique, renforcée par la crise environnementale actuelle. La Société réitère ainsi son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.

Prochain communiqué : Résultats de l'exercice 2021-2022 – Jeudi 13 octobre 2022

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.





1 La méthanisation individuelle désigne les solutions par voie liquide (>50kWe) et par voie sèche (<80kWe)

2 Cette revue consiste à déterminer, parmi les contrats signés, ceux qui sont considérés comme actifs et ceux considérés comme inactifs

3 Sur la base des projets signés actifs au 30 juin 2022

4 Cf communiqué du 27 juin 2022

