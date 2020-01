AGRIPOWER : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2019

10 JANVIER 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2019 :

2 450 actions,

27 623,35 €.

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre de ce contrat le 20/11/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

50 000,00 €.

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S2 2019 ACHAT VENTE Nombre d'actions 11 862 9 412 Nombre de transactions 25 28 Montant en capitaux 114 893,59 € 92 516,94 €

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de +44% par rapport à l'exercice 2017-2018.

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation ACHAT VENTE Date Quantité Prix moyen Capitaux en € Date Quantité Prix moyen Capitaux en € 20/11/2019 1 790 7,9900 14 302,10 20/11/2019 890 8,1500 7 253,50 21/11/2019 1 623 8,5200 13 827,96 21/11/2019 1 423 8,6200 12 266,26 22/11/2019 100 8,7200 872,00 22/11/2019 100 8,8600 886,00 26/11/2019 300 8,9600 2 688,00 25/11/2019 201 9,0000 1 809,00 27/11/2019 100 9,0200 902,00 26/11/2019 400 9,0600 3 624,00 28/11/2019 500 9,1400 4 570,00 27/11/2019 199 9,0600 1 802,94 29/11/2019 62 9,3200 577,84 28/11/2019 400 9,3800 3 752,00 04/12/2019 400 12,1500 4 860,00 29/11/2019 162 9,4100 1 524,42 05/12/2019 200 11,1000 2 220,00 02/12/2019 200 10,8500 2 170,00 06/12/2019 672 10,7500 7 224,00 03/12/2019 200 12,0000 2 400,00 09/12/2019 300 11,0400 3 312,00 04/12/2019 100 14,5000 1 450,00 10/12/2019 528 10,7600 5 681,28 05/12/2019 100 11,7500 1 175,00 11/12/2019 1 100 9,8700 10 857,00 06/12/2019 272 10,9800 2 986,56 12/12/2019 300 9,5000 2 850,00 09/12/2019 300 11,3000 3 390,00 13/12/2019 878 10,0500 8 823,90 10/12/2019 288 10,8500 3 124,80 16/12/2019 548 10,4100 5 704,68 11/12/2019 500 10,0200 5 010,00 17/12/2019 480 10,5000 5 040,00 12/12/2019 300 9,6100 2 883,00 18/12/2019 100 10,3500 1 035,00 13/12/2019 918 10,0600 9 235,08 19/12/2019 530 10,2500 5 432,50 16/12/2019 598 10,5100 6 284,98 20/12/2019 100 10,3300 1 033,00 17/12/2019 180 10,5000 1 890,00 23/12/2019 253 10,6700 2 699,51 18/12/2019 100 10,5500 1 055,00 24/12/2019 400 10,5300 4 212,00 19/12/2019 500 10,3000 5 150,00 27/12/2019 50 10,5000 525,00 20/12/2019 100 10,5000 1 050,00 30/12/2019 490 10,3000 5 047,00 23/12/2019 253 10,8000 2 732,40 31/12/2019 58 10,2900 596,82 24/12/2019 101 10,7000 1 080,70 27/12/2019 129 10,6500 1 373,85 30/12/2019 435 10,3500 4 502,25 31/12/2019 63 10,4000 655,20 Total 11 862 114 893,59 Total 9 412 92 516,94