AGRIPOWER : AGRIPOWER et WELTEC BIOPOWER renforcent leur partenariat stratégique

AGRIPOWER France (« AGRIPOWER ») et WELTEC BIOPOWER, le spécialiste allemand du biogaz, annoncent le renforcement de leur partenariat avec la signature d'un accord stratégique pour le déploiement accéléré de la technologie WELTEC BIOPOWER en France et à l'international. Cet accord s'inscrit dans la continuité de près de 15 années fructueuses de coopération. Ensemble, les deux entreprises ont déjà réalisé plus de 30 projets d'unités de biogaz en France, parmi lesquels Agrigaz Vire, SOBER 1 et 2 pour l'agro-industriel BRETS notamment.

Cette collaboration repose sur une répartition claire des rôles : AGRIPOWER, disposant d'un Bureau d'Etudes intégré, intervient en tant qu'entreprise générale et investisseur dans le développement et l'extension d'installations de biogaz, tandis que WELTEC BIOPOWER fournit des composants et solutions techniques et technologiques sur mesure en acier inoxydable, reconnus pour leur fiabilité et leur durabilité.

Les deux partenaires partagent une vision commune : promouvoir des solutions énergétiques durables et contribuer activement à la décarbonation de la Société. Au-delà du développement de nouveaux projets, leur coopération vise également l'optimisation des unités existantes, l'amélioration des performances et l'intégration de technologies innovantes.

Pour l'année 2026, 4 nouveaux projets « Greenfield » et « Brownfield » sont actuellement en développement en France. D'autres opportunités sont actuellement en cours d'étude afin d'étendre le savoir-faire des 2 partenaires à de nouveaux projets en France et à l'international.

Le renforcement du partenariat a été officialisé lors d'une rencontre au siège de WELTEC BIOPOWER à Vechta (Allemagne), en présence des équipes dirigeantes et techniques des deux entreprises. Cette signature marque une nouvelle étape dans le développement conjoint de leurs activités dans le secteur du biogaz.

Les deux partenaires seront également présents au salon BIO360 à Nantes, les 11 et 12 février 2026, où ils accueilleront les visiteurs sur le stand A70 pour présenter leurs projets et solutions technologiques.

À propos d'AGRIPOWER

Créé en 2012, AGRIPOWER est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole et agro-alimentaire, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

A propos de WELTEC BIOPOWER

WELTEC BIOPOWER GmbH, basée à Vechta, a été fondée en 2001 et compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'installations de biogaz et de biométhane. À ce jour, l'entreprise a réalisé plus de 400 installations énergétiques dans 27 pays. L'utilisation de composants en acier inoxydable, une planification de projets personnalisés et des concepts de service complets garantissent la haute qualité et l'efficacité des installations.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2025 -2026 – 26 mars 2026

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch

agripower@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 70 ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'Diaye

fndiaye@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34