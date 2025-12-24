Agios Pharma augmente après que la FDA américaine a élargi l'utilisation de son médicament contre les troubles sanguins

24 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O augmentent de 8,6 % à 26,70 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré mardi en fin de journée que la Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation élargie de son médicament pour le traitement d'un type de trouble sanguin

** Le médicament, mitapivat, sous le nom de marque Aqvesme, était testé pour le traitement de l'anémie chez les adultes atteints d'alpha ou de bêta-thalassémie

** Cette maladie héréditaire affecte la capacité de l'organisme à produire de l'hémoglobine et des globules rouges sains

** Le Mitapivat a été approuvé par la FDA américaine en 2022 pour traiter la faible numération des globules rouges chez les adultes atteints d'un déficit en pyruvate kinase, sous le nom de Pyrukynd

** En date de la dernière clôture, l'action a baissé de 25,2 % depuis le début de l'année