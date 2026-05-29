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Agios chute après avoir abandonné son programme de médicaments contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Agios Pharmaceuticals AGIO.O reculent de 4,6 % à 29,01 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va cesser le développement de son médicament expérimental, le tebapivat, destiné au traitement des syndromes myélodysplasiques à faible risque, une forme de cancer du sang, après qu'un essai de phase intermédiaire n'a pas démontré de bénéfices suffisants

** Les syndromes myélodysplasiques à faible risque sont des troubles sanguins pouvant entraîner une anémie et nécessitant souvent des transfusions sanguines

** La société indique que le médicament a montré une certaine activité, mais qu'il n'a pas aidé suffisamment de patients pour justifier la poursuite de son développement dans cette indication

** AGIO indique qu'elle poursuivra les essais du tebapivat dans le traitement de la drépanocytose, les données de phase intermédiaire étant attendues au second semestre 2026

** À la clôture d'hier, AGIO affichait une hausse de 11,8 % depuis le début de l'année

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