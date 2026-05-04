Agilon Health recule après que J.P. Morgan a abaissé la note de l'entreprise à « sous-pondérer »

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4 mai - ** L'action de la plateforme de soins aux personnes âgées Agilon Health AGL.N recule de 7,5% à 27,35 $

** J.P. Morgan abaisse la note d'AGL de « neutre » à « sous-pondérer », avec un objectif de cours de 21 $

** La société de courtage invoque une utilisation médicale toujours élevée, se disant « réticente à accorder le bénéfice du doute » alors qu'AGL s'engage dans un redressement qui s'étendra sur plusieurs années

** Il estime que le risque lié à la mise en œuvre reste élevé pour AGL, la direction devant rétablir sa crédibilité avant que les investisseurs ne puissent parier sur une reprise

** “Nous pensons que les investisseurs voudront voir plusieurs trimestres consécutifs de résultats positifs avant de parier sur une amélioration significative des bénéfices à partir de 2027”, indique la société de courtage

** J.P. Morgan prévoit un potentiel de hausse limité à court terme et s'attend à ce que l'action évolue dans une fourchette étroite, les investisseurs privilégiant des sociétés comparables présentant des perspectives plus claires

** En incluant les mouvements de la séance, AGL affiche une hausse de 58,9% depuis le début de l'année