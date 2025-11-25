Agilent Techhnologies dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Au quatrième trimestre de l’exercice clos le 31 octobre, Agilent Technologies a généré un bénéfice net ajusté de 452 millions de dollars, soit un bénéfice net ajusté par action de 1,59 dollar. Les analystes tablaient sur un cent de moins. Parallèlement, le spécialiste des instruments scientifiques, logiciels, services et consommables pour les laboratoires a vu son chiffre d’affaires atteindre 1,86 milliard de dollars, soit mieux que les attentes qui étaient de 1,83 milliard de dollars.

Sur l'ensemble de son exercice 2025, le bénéfice net ajusté par action a progressé de 6%, pour s'installer à 5,59 dollars. Parallèlement, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,7%, à 6,95 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2026, les revenus sont attendus entre 7,3 et 7,4 milliards de dollars, ce qui représente une croissance comprise entre 5 et 7%, dont entre 1,79 et 1,82 milliards de dollars pour le premier trimestre.

