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Agilent revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la forte demande en équipements de laboratoire
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données boursières au paragraphe 2 et des commentaires de la société aux paragraphes 6 à 8) par Siddhi Mahatole et Bageshri Banerjee

Agilent Technologies A.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, anticipant une forte demande pour ses outils et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et les services de diagnostic.

L'action de cette entreprise spécialisée dans les sciences de la vie a progressé de plus de 10 % en après-bourse.

Les fabricants américains de produits pour les sciences de la vie et d'équipements de laboratoire, qui avaient connu des difficultés ces dernières années en raison d'une demande irrégulière et d'un resserrement des financements dans le secteur des biotechnologies, constatent désormais une amélioration progressive.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 6 et 6,10 dollars, contre une prévision antérieure de 5,90 à 6,04 dollars par action, soit une hausse de 8 cents au point médian. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à un bénéfice de 5,97 dollars par action.

Le directeur général Padraig McDonnell a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes qu'Agilent avait intégré des hypothèses supplémentaires dans ses prévisions pour l'ensemble de l'année, notamment la hausse des pressions sur les coûts.

La société s'attend à une hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient et à la forte demande de puces mémoire, qui a resserré les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix des composants, mais a indiqué que les gains d'efficacité issus de son programme de réduction des coûts devraient contribuer à compenser ces pressions au second semestre.

Elle a également indiqué que les pressions inflationnistes liées au conflit pourraient peser sur les dépenses d'investissement, même si elle s'attend à ce qu'une forte reprise s'accélère, potentiellement plus tôt que prévu.

Agilent prévoit un bénéfice ajusté au troisième trimestre compris entre 1,48 et 1,50 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,50 dollar par action.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 1,41 dollar par action.

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,83 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 avril, contre une estimation consensuelle de 1,80 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment des sciences de la vie et du diagnostic s'est élevé à 732 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 694,7 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de sa division CrossLab, qui propose des produits et services pour la gestion de laboratoires, a augmenté de 6 % pour atteindre 759 millions de dollars au cours du trimestre.

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