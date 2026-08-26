Agilent revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la hausse de la demande en équipements de laboratoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

Agilent Technologies A.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une amélioration de la demande pour ses instruments et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et le développement de médicaments.

* La demande s'améliore pour les entreprises américaines du secteur des sciences de la vie et des équipements de laboratoire, après une longue période de ralentissement due à la raréfaction des financements dans le domaine des biotechnologies et à une demande irrégulière.

* Agilent table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 6,18 et 6,21 dollars par action, contre une prévision précédente de 6 à 6,10 dollars par action.

* “Nous constatons une amélioration des marchés finaux, une demande plus forte dans les régions clés et un excellent accueil de la part des clients à l'égard du lancement de nos produits innovants,” a déclaré le directeur général Padraig McDonnell.

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 7,45 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 6,06 dollars par action pour l’année.

* Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a atteint 1,88 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,84 milliard de dollars.

* Son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 juillet s'est élevé à 1,62 dollar par action, incluant un gain de 6 cents lié à des remboursements de droits de douane, contre une estimation de 1,49 dollar par action.

* Le chiffre d'affaires de sa division CrossLab, qui propose des produits et services destinés à la gestion des laboratoires, a progressé de 6% pour atteindre 786 millions de dollars au cours du trimestre.