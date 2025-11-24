Agilent dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande d'outils de laboratoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de sciences de la vie Agilent Technologies A.N a dépassé lundi les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, aidée par une forte demande d'outils médicaux et d'équipements utilisés dans la recherche en laboratoire et les services de diagnostic.

Le fabricant d'équipements de laboratoire a également prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, qui a débuté en novembre, légèrement supérieur aux attentes de Wall Street.

Agilent prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 7,3 et 7,4 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations moyennes des analystes de 7,30 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les fabricants d'équipements médicaux ont constaté un regain de la demande de services de recherche et de diagnostic sous contrat, alors que les sociétés pharmaceutiques accélèrent le développement de médicaments aux États-Unis dans le contexte des politiques commerciales changeantes du président Donald Trump.

Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre s'est élevé à 1,86 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,83 milliard de dollars.

Les ventes de son segment des sciences de la vie et du diagnostic se sont élevées à 755 millions de dollars, dépassant les estimations de 718 millions de dollars, tandis que les revenus de son unité CrossLab, qui offre des produits et des services pour la gestion des laboratoires, ont augmenté de 7% pour atteindre 775 millions de dollars.

Son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 octobre était de 1,59 $ par action, contre des estimations de 1,58 $ par action