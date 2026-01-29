AGI vise à lever 785,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri a été condamné jeudi à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis pour corruption et diffusion d'informations fausses, l'enseigne de supermarchés, trois de ses anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet ayant ...
Lire la suite
L'entreprise américaine Waymo, leader mondial des véhicules sans conducteur, a dit jeudi travailler avec ses partenaires au Royaume-Uni pour lancer des robotaxis à Londres, qui pourraient sillonner dès cette année les rues de la capitale britannique. La société ...
Lire la suite
L'envoyé spécial de Donald Trump à Minneapolis a promis jeudi de "bientôt" réduire les effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville, tout en répétant la volonté du président américain d'y poursuivre les opérations anti-migrants qui ont provoqué ...
Lire la suite
La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, prudente sur la direction à prendre après la publication de résultats trimestriels de plusieurs grands noms du secteur technologique, accueillis de façon théâtrale par les investisseurs. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer