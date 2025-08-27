Agfa-Gevaert: le titre recule après un deuxième trimestre décevant
Vers 12h15, l'action chutait de 5,5% tandis que le BEL 20, l'indice phare de la Bourse de Bruxelles, avançait de 0,2%.
Le groupe industriel belge a publié ce matin un bénéfice opérationnel courant (Ebitda) en baisse de 41% à 13 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en repli de 1,6% à 281 millions d'euros.
Dans un communiqué, Agfa souligne que les solides performances de sa division de technologies de l'information pour le secteur de la santé ont été plus que compensée par un nouveau repli de ses activités de films radiographiques pour le secteur médical.
Par ailleurs, la dette nette du groupe a bondi à 521 millions d'euros contre 492 millions fin 2025.
Après plusieurs années de repositionnement stratégique axé sur le numérique, le groupe a également officialisé ce matin une nouvelle structure organisationnelle destinée à accroître son agilité, à se concentrer sur ses métiers prioritaires et à accélérer sa croissance.
'Nous considérons cette annonce comme une étape possible en vue de la préparation d'une éventuelle cession de l'activité de systèmes d'information de santé ('Healthcare IT')', commentent les analystes de KBC.
