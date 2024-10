Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Agfa-Gevaert: arrivée d'une nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert a annoncé lundi la nomination de Fiona Lam, une cadre belgo-chinoise, en tant que nouvelle directrice financière, un poste qu'elle endossera dès demain.



Le groupe spécialisé des technologies de l'image explique que cette diplômée en économie et en finance de l'Université de Guelph (Canada) et titulaire d'un MBA de l'Université de Greenwich (Royaume-Uni) remplacera Dirk De Man, qui va quitter la société pour des raisons de santé.



Fiona Lam a notamment exercé plusieurs postes à responsabilité au sein des équipes financières de Philips Lighting.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT 1,02 EUR Euronext Bruxelles +0,20%