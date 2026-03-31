Agfa dans le rouge après l'avis de KBC Securities
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 10:06
Dans ses commentaires, la banque d'investissement belge relève que le spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de systèmes et produits d'imagerie a connu une nette amélioration au quatrième trimestre. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a progressé de 28% sur un an pour atteindre 39 millions d'euros, et le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 44 millions d'euros.
Les analystes estiment toutefois que ce rebond en fin d'année masque partiellement un exercice 2025 difficile, resté dominé par des pressions structurelles dans la division Radiology, l'effet dilutif de la transition vers le cloud dans l'activité HealtCare IT et une incertitude croissance liée à la volatilité des cours de l'argent. Ce métal précieux est un composant clé pour la société car il est utilisé dans les films photographiques et radiographiques et au cours de l'année 2025, l'once d'argent a flambé de 147,77%.
Pour KBC Securities, la société a réussi a accélérer l'optimisation de la structure de coûts de ses activités historiques de film. A la fin de l'exercice 2025, des économies annualisées de 36 millions d'euros avaient déjà été réalisées. Agfa a également récemment conclu un accord avec ses partenaires sociaux concernant de nouvelles mesures de réduction de coûts dans ces activités, dont la mise en oeuvre est prévue pour 2026-2027.
KBC Securities a décidé de maintenir sa recommandation à conserver, avec un objectif de cours de 1 euro.
Valeurs associées
|0,4610 EUR
|Euronext Bruxelles
|-2,95%
A lire aussi
-
Südzucker s'envole grâce au revirement spectaculaire de Barclays et Alstom accélère après un contrat majeur de 700 millions d'euros, tandis que SoftwareOne séduit par sa rentabilité. A l'inverse, Inventiva s'effondre sous le poids de pertes et Clariant subit la ... Lire la suite
-
La start-up française Standing Ovation, spécialiste de la fermentation de précision pour produire, sans vache ou presque, de la caséine, principale protéine du lait, a annoncé mardi une levée de fonds qui voit Danone rejoindre Bel à son capital. La popularité des ... Lire la suite
-
Le groupe italien Mundys a annoncé mardi qu'il renforçait sa participation au capital de l'exploitant d'Eurotunnel, Getlink , pour en détenir 19% et a précisé qu'il pourrait encore accroître ses parts, sans toutefois vouloir prendre le contrôle. Mundys est le deuxième ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Heineken N.V.. En effet, la zone support actuellement testée des 65.16 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières. Cette zone ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer