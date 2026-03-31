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Agfa dans le rouge après l'avis de KBC Securities
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 10:06

Agfa recule à la Bourse de Bruxelles (-2,95%, à 0,461 euro), après une note de KBC Securities qui réagit aux résultats du quatrième trimestre dévoilés le 11 mars dernier.

Dans ses commentaires, la banque d'investissement belge relève que le spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de systèmes et produits d'imagerie a connu une nette amélioration au quatrième trimestre. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a progressé de 28% sur un an pour atteindre 39 millions d'euros, et le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 44 millions d'euros.

Les analystes estiment toutefois que ce rebond en fin d'année masque partiellement un exercice 2025 difficile, resté dominé par des pressions structurelles dans la division Radiology, l'effet dilutif de la transition vers le cloud dans l'activité HealtCare IT et une incertitude croissance liée à la volatilité des cours de l'argent. Ce métal précieux est un composant clé pour la société car il est utilisé dans les films photographiques et radiographiques et au cours de l'année 2025, l'once d'argent a flambé de 147,77%.

Pour KBC Securities, la société a réussi a accélérer l'optimisation de la structure de coûts de ses activités historiques de film. A la fin de l'exercice 2025, des économies annualisées de 36 millions d'euros avaient déjà été réalisées. Agfa a également récemment conclu un accord avec ses partenaires sociaux concernant de nouvelles mesures de réduction de coûts dans ces activités, dont la mise en oeuvre est prévue pour 2026-2027.

KBC Securities a décidé de maintenir sa recommandation à conserver, avec un objectif de cours de 1 euro.

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AGFA-GEVAERT
0,4610 EUR Euronext Bruxelles -2,95%
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