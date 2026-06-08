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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 8 au 12 juin 2026
information fournie par AOF•08/06/2026 à 16:37
(Zonebourse.com) -
Mardi 9 juin 2026
France
Groupe Partouche
Mercredi 10 juin 2026
France
Figeac Aéro
US
Oracle Corporation
Jeudi 11 juin 2026
France
Oeneo
Groupe LDLC
US
Adobe Inc.
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