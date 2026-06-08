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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 8 au 12 juin 2026
information fournie par AOF 08/06/2026 à 16:37

(Zonebourse.com) - Mardi 9 juin 2026

France

Groupe Partouche

Mercredi 10 juin 2026

France

Figeac Aéro

US

Oracle Corporation

Jeudi 11 juin 2026

France

Oeneo

Groupe LDLC

US

Adobe Inc.

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