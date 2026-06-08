L'hôtellerie suisse prudente pour l'été après une saison d'hiver record

La Suisse mise sur les touristes américains et européens durant l'été pour compenser la baisse attendue du tourisme asiatique avec la guerre au Moyen-Orient, dans la foulée d'une saison d'hiver record, selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le Montreux Palace, sur les rives du Lac Léman (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Durant la saison d'hiver, qui s'étale entre début novembre et fin avril, les nuitées hôtelières ont augmenté de 1,1% par rapport à la même période un an plus tôt pour grimper à 18,7 millions de nuitées, "soit le meilleur résultat jamais enregistré", a indiqué lundi l'OFS dans un communiqué, qui note cependant un recul "marqué" à partir de mars.

"A l'exception du Japon, l'ensemble des principaux marchés asiatiques ont connu de fortes baisses en mars, avec une amplification en avril", précise l'OFS. D'après ses relevés, la demande auprès des touristes venus d'Asie a chuté de 16,9% en mars et de 28,4% en avril.

Dans un communiqué séparé, Suisse Tourisme note que les professionnels du secteur "abordent l'été 2026 avec une confiance mesurée".

"Les répercussions de la crise iranienne se font toujours sentir", reconnait cet organisme mandaté par la Confédération pour promouvoir le tourisme en Suisse.

Mais d'après ses enquêtes auprès des professionnels du secteur et de ses bureaux de représentation à l'étranger, les touristes venant d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et de France devraient constituer "une base solide" pour l'été, ajoute le communiqué.

Fin mai, le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich avait dit s'attendre à un repli de 1,6% des nuitées hôtelières durant la saison estivale.

D'après ces projections, la demande asiatique devrait diminuer de 10%, mais celle des touristes venus d'Amérique du Nord devrait rester stable. La demande de la clientèle locale, qui choisit de rester en Suisse pendant l'été, devrait de son côté augmenter de 0,2%.

L'institut zurichois s'attend toutefois à une baisse de 0,4% concernant la clientèle européenne, la France et l'Italie semblant profiter davantage de la demande estivale intra-européenne, d'après ses observations.

Mais selon Martin von Moos, président de l'organisation patronale HotellerieSuisse, le pays pourrait lui aussi profiter de cette demande intra-européenne pour des destinations proches.

"Il y a aussi des gens qui voudront un peu de calme, dans les Alpes suisses", a-t-il confié la semaine passée à l'AFP lors d'un salon à Berne pour les professionnels de l'hôtellerie.

"On sait qu'il y aura moins de clients des marchés lointains", mais il est "encore difficile" de prédire dans quelle mesure la demande émanant d'autres marchés permettra de compenser ce repli, selon lui.