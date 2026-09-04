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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 7 au 11 septembre 2026
information fournie par AOF 04/09/2026 à 17:15
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(Zonebourse.com) - Lundi 7 septembre

France

Maison Pommery & Associés

Winfarm

Mardi 8 septembre

France

Rubis

Groupe Partouche

CBo Territoria

Mercredi 9 septembre

France

Interparfums

Antin Infrastructure Partners

Séché Environnement SA

Linedata Services

Lanson-BCC

Sogeclair S.A

SergeFerrari Group

Haulotte Group

ENOGIA

SpineGuard

Europe

INDITEX

Jeudi 10 septembre

France

Savencia

Compagnie Chargeurs Invest

Roche Bobois S.A.

AKWEL

Ateme

Hoffmann Green Cement Technologies SA

US

Oracle Corporation

Adobe Inc.

Vendredi 11 septembre

France

Vetoquinol SA

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