Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 7 au 11 septembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 7 septembre
France
Maison Pommery & Associés
Winfarm
Mardi 8 septembre
France
Rubis
Groupe Partouche
CBo Territoria
Mercredi 9 septembre
France
Interparfums
Antin Infrastructure Partners
Séché Environnement SA
Linedata Services
Lanson-BCC
Sogeclair S.A
SergeFerrari Group
Haulotte Group
ENOGIA
SpineGuard
Europe
INDITEX
Jeudi 10 septembre
France
Savencia
Compagnie Chargeurs Invest
Roche Bobois S.A.
AKWEL
Ateme
Hoffmann Green Cement Technologies SA
US
Oracle Corporation
Adobe Inc.
Vendredi 11 septembre
France
Vetoquinol SA
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