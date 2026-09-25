Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 28 septembre au 2 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 28 septembre
France
Inventiva
Equasens
Guerbet
Baikowski
OSE Immunotherapeutics
Bogart S.A.
Intrasense
Ecoslops SA
Spartoo
Mardi 29 septembre
France
Waga Energy
GENFIT
THX Pharma
Paris Realty Fund
GenSight Biologics S.A.
Xilam Animation
MaaT Pharma
LightOn
Mercredi 30 septembre
France
EPC Groupe
Kaufman & Broad S.A.
SRP Groupe
LACROIX Group
AB Science
HOPSCOTCH Groupe
Novacyt
Watera
US
Micron Technology, Inc.
Jeudi 1er octobre
France
Argan
Icape Holding
Broadpeak
Europe
Accenture plc
SSE plc
Vendredi 2 octobre
France
Bonduelle
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