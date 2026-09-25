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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 28 septembre au 2 octobre 2026
information fournie par AOF 25/09/2026 à 18:03
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(Zonebourse.com) - Lundi 28 septembre

France

Inventiva

Equasens

Guerbet

Baikowski

OSE Immunotherapeutics

Bogart S.A.

Intrasense

Ecoslops SA

Spartoo

Mardi 29 septembre

France

Waga Energy

GENFIT

THX Pharma

Paris Realty Fund

GenSight Biologics S.A.

Xilam Animation

MaaT Pharma

LightOn

Mercredi 30 septembre

France

EPC Groupe

Kaufman & Broad S.A.

SRP Groupe

LACROIX Group

AB Science

HOPSCOTCH Groupe

Novacyt

Watera

US

Micron Technology, Inc.

Jeudi 1er octobre

France

Argan

Icape Holding

Broadpeak

Europe

Accenture plc

SSE plc

Vendredi 2 octobre

France

Bonduelle

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