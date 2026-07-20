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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 20 au 24 juillet 2026
information fournie par AOF 20/07/2026 à 17:46

(Zonebourse.com) - Lundi 20 juillet

France

Covivio

Virbac

Argan

Oeneo

Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie

Diagnostic Medical Systems

Mon Courtier Energie Groupe

NACON

NACON

Bigben Interactive

Bigben Interactive

Europe

Ryanair Holdings plc

Mardi 21 juillet

France

Maurel

Icade

Sidetrade S.A.

Roche Bobois S.A.

StreamWIDE

La Française de l'Energie

Vente-Unique.com

Mauna Kea Technologies

Europe

Novartis AG

Chubb Limited

Compass Group PLC

Schindler Holding AG

US

Charles Schwab

Danaher Corporation

Capital One Financial Corporation

Mercredi 22 juillet

France

Dassault Aviation

Alstom

Gecina

Valeo SE

ID Logistics Group

OPmobility SE

Ipsos

Fnac Darty

GL events

GL events

Synergie SE

Groupe CRIT

Riber

Sogeclair S.A

Vaziva

HighCo

Prodways Group

Okwind

Europe

Banco Santander, S.A.

Iberdrola, S.A.

UniCredit S.p.A.

Equinor ASA

DSV A/S

TE Connectivity plc

Deutsche Börse AG

Lonza Group AG

Naturgy Energy Group, S.A.

US

Alphabet Inc.

Tesla, Inc.

Philip Morris International, Inc.

Texas Instruments Incorporated

IBM

AT&T Inc.

ServiceNow, Inc.

Jeudi 23 juillet

France

TotalEnergies SE

BNP Paribas

Thales

Dassault Systèmes SE

Sartorius Stedim Biotech

Carrefour

Getlink SE

Edenred SE

LISI S.A.

Eurazeo SE

Interparfums

Exail Technologies

Havas N.V.

Robertet

Voltalia

Pierre & Vacances

Ubisoft Entertainment

Aubay

Assystem

2CRSi

Nexity

Patrimoine et Commerce

Selectirente

Aramis Group

Linedata Services

AKWEL

Cegedim

Guerbet

LACROIX Group

SRP Groupe

Adocia

Bilendi

ENOGIA

Broadpeak

Forsee Power

Intrasense

Prismaflex International

Groupe Airwell

Europe

Roche Holding AG

Nestlé S.A.

SAP SE

RELX PLC

Nokia Oyj

STMicroelectronics N.V.

argenx SE

Galderma Group AG

Anglo American plc

Poste Italiane S.p.A.

Givaudan SA

3i Group plc

Repsol S.A.

Kuehne und Nagel International AG

US

Intel Corporation

RTX Corporation

T-Mobile US, Inc.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Union Pacific Corporation

Lockheed Martin Corporation

Vendredi 24 juillet

France

TF1

EXEL Industries

Verimatrix

Europe

Volkswagen AG

US

American Express Company

NextEra Energy

Verizon Communications, Inc.

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