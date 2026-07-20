Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 20 au 24 juillet 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 20 juillet
France
Covivio
Virbac
Argan
Oeneo
Omer-Decugis & Cie
Omer-Decugis & Cie
Diagnostic Medical Systems
Mon Courtier Energie Groupe
NACON
NACON
Bigben Interactive
Bigben Interactive
Europe
Ryanair Holdings plc
Mardi 21 juillet
France
Maurel
Icade
Sidetrade S.A.
Roche Bobois S.A.
StreamWIDE
La Française de l'Energie
Vente-Unique.com
Mauna Kea Technologies
Europe
Novartis AG
Chubb Limited
Compass Group PLC
Schindler Holding AG
US
Charles Schwab
Danaher Corporation
Capital One Financial Corporation
Mercredi 22 juillet
France
Dassault Aviation
Alstom
Gecina
Valeo SE
ID Logistics Group
OPmobility SE
Ipsos
Fnac Darty
GL events
GL events
Synergie SE
Groupe CRIT
Riber
Sogeclair S.A
Vaziva
HighCo
Prodways Group
Okwind
Europe
Banco Santander, S.A.
Iberdrola, S.A.
UniCredit S.p.A.
Equinor ASA
DSV A/S
TE Connectivity plc
Deutsche Börse AG
Lonza Group AG
Naturgy Energy Group, S.A.
US
Alphabet Inc.
Tesla, Inc.
Philip Morris International, Inc.
Texas Instruments Incorporated
IBM
AT&T Inc.
ServiceNow, Inc.
Jeudi 23 juillet
France
TotalEnergies SE
BNP Paribas
Thales
Dassault Systèmes SE
Sartorius Stedim Biotech
Carrefour
Getlink SE
Edenred SE
LISI S.A.
Eurazeo SE
Interparfums
Exail Technologies
Havas N.V.
Robertet
Voltalia
Pierre & Vacances
Ubisoft Entertainment
Aubay
Assystem
2CRSi
Nexity
Patrimoine et Commerce
Selectirente
Aramis Group
Linedata Services
AKWEL
Cegedim
Guerbet
LACROIX Group
SRP Groupe
Adocia
Bilendi
ENOGIA
Broadpeak
Forsee Power
Intrasense
Prismaflex International
Groupe Airwell
Europe
Roche Holding AG
Nestlé S.A.
SAP SE
RELX PLC
Nokia Oyj
STMicroelectronics N.V.
argenx SE
Galderma Group AG
Anglo American plc
Poste Italiane S.p.A.
Givaudan SA
3i Group plc
Repsol S.A.
Kuehne und Nagel International AG
US
Intel Corporation
RTX Corporation
T-Mobile US, Inc.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Union Pacific Corporation
Lockheed Martin Corporation
Vendredi 24 juillet
France
TF1
EXEL Industries
Verimatrix
Europe
Volkswagen AG
US
American Express Company
NextEra Energy
Verizon Communications, Inc.
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