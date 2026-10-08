Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 9 octobre 2026

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Au moins 30 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe russe ayant touché deux bus à Kramatorsk, une ville-clé située sur le front dans l'est de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières semaines à laquelle Kiev a promis une "réponse". ... Lire la suite
Le Prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, helléniste réputée, pour son oeuvre "audacieuse et inventive".
Le ministre de l'Education Edouard Geffray doit présenter au 20h00 de TF1 des "premières mesures concrètes pour les lycéens", de nouveau mobilisés jeudi et qui sont d'ores et déjà appelés à une nouvelle journée d'action mardi 13 octobre. En déplacement à Reims ... Lire la suite
Le géant américain des snacks et des boissons Pepsico a publié jeudi des résultats en hausse au troisième trimestre, portés par des ventes solides à l'international, et a indiqué poursuivre l'identification de nouvelles mesures "de réduction des coûts structurels". ... Lire la suite
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