Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 9 juin 2026

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"On va se battre pour avoir une Europe qui investit à nos côtés, qui protège mieux notre industrie", a promis lundi Emmanuel Macron lors d'un déplacement à l'usine Goodyear d'Amiens, "parfaite illustration" selon lui de la "bataille pour la réindustrialisation". ... Lire la suite
Un puissant séisme de magnitude 7,8 dans le sud des Philippines a fait au moins 35 morts, selon les autorités, et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments lundi matin, jour de rentrée scolaire dans cet archipel d'Asie du sud-est. Une douzaine de personnes ... Lire la suite
Le parti du Premier ministre arménien Nikol Pachinian a largement remporté les élections législatives, selon les premiers résultats lundi, une victoire qui devrait conforter le pivot géopolitique de ce pays du Caucase, de la Russie vers l'Occident. Revendiquant ... Lire la suite
La Bourse de New York évoluait en hausse lundi, les valeurs technologiques rebondissant après une correction brutale en fin de semaine dernière tandis que les investisseurs continuent de surveiller les derniers développements au Moyen-Orient. Vers 14H05 GMT, l'indice ... Lire la suite
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