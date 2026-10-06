Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 7 octobre 2026

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Las de la guerre, ils hésitent à redonner leur voix à Benjamin Netanyahu: à la frontière avec le Liban, dans un fief traditionnel du Premier ministre, des Israéliens confient leur désillusion avant les législatives de fin octobre. "Beaucoup de gens que je connais ... Lire la suite
L'armée malienne, appuyée par les paramilitaires russes de Africa Corps, a repris mardi le contrôle de la ville stratégique de Kidal, désertée par les rebelles touareg qui ont effectué "un repli stratégique". Cette reprise de Kidal, bastion de la rébellion, représente ... Lire la suite
Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse mardi, profitant d'une baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des obligations souveraines dans la zone euro. Paris a pris 0,40%, Londres 0,42% et Francfort 0,77%. Milan a pris 0,87%. Euronext CAC40 ... Lire la suite
Une agence gouvernementale finlandaise a sommé mardi Google de suspendre la construction des nouveaux centres de données dans deux municipalités du pays au plus tard le 23 octobre 2026 dans l'attente d'une évaluation de leur impact environnemental. Ces projets, ... Lire la suite
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