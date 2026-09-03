Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 4 septembre 2026

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Donald Trump a déclaré jeudi qu'il allait demander aux pays européens de rembourser aux États-Unis l'aide militaire fournie à l'Ukraine par son prédécesseur Joe Biden. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a une nouvelle fois démenti que la guerre ... Lire la suite
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street s'envole à mi-séance, les déclarations d'un membre du conseil des gouverneurs de la Fed laissant la porte ouverte à un maintien des taux. À Paris, le CAC 40 a grappillé ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, emportées par Wall Street grâce à un répit dans l'envolée des taux d'intérêt. La baisse des taux a été enclenchée par les propos rassurants d'un gouverneur de la Réserve fédérale, dans l'attente des chiffres ... Lire la suite
L'Iran a de nouveau visé jeudi des cibles militaires américaines au Koweït et aux Emirats arabes unis, jurant de venger l'attaque qui a tué quatre personnes lors d'un mariage, dans un énième regain d'hostilités au Moyen-Orient. Après un mois d'accalmie, les affrontements ... Lire la suite
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