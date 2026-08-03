Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 4 août 2026

(Zonebourse.com) - France
Sequans Communications S.A.
Europe
HSBC Holdings plc
BP PLC
Spotify Technology S.A.
Bayer AG
Bayer AG
Coca-Cola Europacific Partners plc
US
SpaceX (Space Exploration Technologies)
AMD (Advanced Micro Devices)
Caterpillar Inc.
Merck & Co., Inc.
Arista Networks, Inc.
Amgen Inc.
McDonald's Corporation
Gilead Sciences, Inc.
Booking Holdings Inc.
Pfizer Inc.
Progressive Corporation
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