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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 4 août 2026
information fournie par AOF 03/08/2026 à 17:57
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(Zonebourse.com) - France

Sequans Communications S.A.

Europe

HSBC Holdings plc

BP PLC

Spotify Technology S.A.

Bayer AG

Bayer AG

Coca-Cola Europacific Partners plc

US

SpaceX (Space Exploration Technologies)

AMD (Advanced Micro Devices)

Caterpillar Inc.

Merck & Co., Inc.

Arista Networks, Inc.

Amgen Inc.

McDonald's Corporation

Gilead Sciences, Inc.

Booking Holdings Inc.

Pfizer Inc.

Progressive Corporation

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