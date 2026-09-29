Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 30 septembre 2026

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par Claude Chendjou La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et Wall Street était également dans le rouge à la mi-séance dans une session indécise alors que les rendements obligataires américains se sont retournés à la hausse en fin de matinée ... Lire la suite
Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a prononcé mardi un plaidoyer vibrant pour un réengagement de l'Etat dans de nombreux services essentiels, comme l'eau et l'énergie, et a promis de s'atteler à une vaste réforme du système social et des retraites. ... Lire la suite
Mardi, le FTSE 100 de Londres a glissé à son plus bas niveau depuis deux semaines, plombé par les valeurs énergétiques de premier plan alors que les cours du pétrole reculaient, tandis que British American Tobacco a chuté après avoir publié des prévisions pessimistes. ... Lire la suite
Un élève armé d'un couteau a tué une enseignante et en a blessé une autre ainsi qu'une élève lors d'une attaque survenue dans une école en Slovaquie, ont annoncé les autorités. L'attaque s'est produite vers 07H00 GMT dans le village de Staskov, près de la frontière ... Lire la suite
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