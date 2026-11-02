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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 3 novembre 2026
information fournie par AOF 02/11/2026 à 17:20

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(Zonebourse.com) - France

bioMérieux

Rubis

M6 Métropole Télévision

Viridien

Oeneo

Icape Holding

Omer-Decugis & Cie

ABEO SA

HERIGE

Fermentalg

Bilendi

Sequans Communications S.A.

HiPay Group

Europe

Eaton Corporation plc

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferrari N.V.

Bayer AG

Coca-Cola Europacific Partners plc

US

AMD (Advanced Micro Devices)

Amgen Inc.

Arista Networks, Inc.

Shopify Inc.

Pfizer Inc.

Progressive Corporation

Marathon Petroleum Corporation

Booking Holdings Inc.

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