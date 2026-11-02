Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 3 novembre 2026

(Zonebourse.com) - France
bioMérieux
Rubis
M6 Métropole Télévision
Viridien
Oeneo
Icape Holding
Omer-Decugis & Cie
ABEO SA
HERIGE
Fermentalg
Bilendi
Sequans Communications S.A.
HiPay Group
Europe
Eaton Corporation plc
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ferrari N.V.
Bayer AG
Coca-Cola Europacific Partners plc
US
AMD (Advanced Micro Devices)
Amgen Inc.
Arista Networks, Inc.
Shopify Inc.
Pfizer Inc.
Progressive Corporation
Marathon Petroleum Corporation
Booking Holdings Inc.
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