Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 27 octobre 2026

(Zonebourse.com) - France
Orange
Saint-Gobain
ALTEN
Exosens
Verallia
Compagnie des Alpes
Worldline
Séché Environnement SA
Linedata Services
Deezer
Haulotte Group
Memscap
Europe
HSBC Holdings plc
Novartis AG
Johnson Controls International Plc
NXP Semiconductors N.V.
Reckitt Benckiser Group plc
Porsche AG
Assa Abloy AB
ASM International N.V.
Ferrovial N.V.
US
Visa, Inc.
The Coca-Cola Company
Boeing
S&P Global, Inc.
Corning Incorporated
HCA Healthcare, Inc.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer