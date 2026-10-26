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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 27 octobre 2026
information fournie par AOF 26/10/2026 à 16:23

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(Zonebourse.com) - France

Orange

Saint-Gobain

ALTEN

Exosens

Verallia

Compagnie des Alpes

Worldline

Séché Environnement SA

Linedata Services

Deezer

Haulotte Group

Memscap

Europe

HSBC Holdings plc

Novartis AG

Johnson Controls International Plc

NXP Semiconductors N.V.

Reckitt Benckiser Group plc

Porsche AG

Assa Abloy AB

ASM International N.V.

Ferrovial N.V.

US

Visa, Inc.

The Coca-Cola Company

Boeing

S&P Global, Inc.

Corning Incorporated

HCA Healthcare, Inc.

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