Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 25 septembre 2026

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Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, plombées par les cours du pétrole en forte progression et les taux d'intérêt toujours élevés sur les marchés obligataires. Francfort (-0,57%) a encaissé le plus fort repli parmi les grands marchés boursiers européens ... Lire la suite
Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Caracas en faveur du retour au Venezuela de la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, exilée au Panama et qui a vainement tenté de retourner dans son pays cette semaine. Les manifestants ... Lire la suite
La grande distribution poursuit sa restructuration : à la veille d'une bascule inédite des supermarchés Auchan sous enseigne Intermarché et Netto, le distributeur nordiste a annoncé jeudi vouloir céder 17 magasins à Lidl, qui change de patron mais maintient sa ... Lire la suite
Les ventes de maisons neuves ont rebondi le mois dernier aux États-Unis, tout en restant en dessous de leur niveau de 2025 sur fond de remontée des coûts d'emprunt, selon des données officielles publiées jeudi. En août, 684.000 maisons individuelles fraîchement ... Lire la suite
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