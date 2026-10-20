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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 21 octobre 2026
information fournie par AOF 20/10/2026 à 17:21

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(Zonebourse.com) - France

Bureau Veritas SA

Carrefour

Klépierre

Edenred SE

Covivio

FDJ United

Interparfums

ID Logistics Group

Altarea

OPmobility SE

Fnac Darty

Synergie SE

Atos Group

Bastide Le Confort Médical

HighCo

Claranova SE

Europe

SAP SE

Iberdrola, S.A.

DNB Bank ASA

DSV A/S

Svenska Handelsbanken AB

US

Meta Platforms, Inc.

Tesla, Inc.

Lam Research Corporation

Philip Morris International, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Thermo Fisher Scientific, Inc.

IBM

Abbott Laboratories

NextEra Energy

AT&T Inc.

Danaher Corporation

CME Group Inc.

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