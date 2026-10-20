Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 21 octobre 2026

(Zonebourse.com) - France
Bureau Veritas SA
Carrefour
Klépierre
Edenred SE
Covivio
FDJ United
Interparfums
ID Logistics Group
Altarea
OPmobility SE
Fnac Darty
Synergie SE
Atos Group
Bastide Le Confort Médical
HighCo
Claranova SE
Europe
SAP SE
Iberdrola, S.A.
DNB Bank ASA
DSV A/S
Svenska Handelsbanken AB
US
Meta Platforms, Inc.
Tesla, Inc.
Lam Research Corporation
Philip Morris International, Inc.
Texas Instruments Incorporated
Thermo Fisher Scientific, Inc.
IBM
Abbott Laboratories
NextEra Energy
AT&T Inc.
Danaher Corporation
CME Group Inc.
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