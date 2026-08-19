Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 20 août 2026

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La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, quelque peu soulagée par la détente des taux d'intérêt après l'annonce de l'accélération des rachats d'obligations par le Trésor américain. Le Dow Jones a gagné 0,22%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,16% et l'indice ... Lire la suite
La Nasa a annoncé mercredi l'échec de sa périlleuse mission dans laquelle un robot spatial devait attraper et propulser plus haut son vieux télescope Swift, désormais réduit à attendre sa désintégration prochaine dans l'atmosphère terrestre. En raison d'un "problème ... Lire la suite
Donald Trump a annoncé mercredi qu'il rencontrerait pendant l'année le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, alors que dans le même temps les exercices militaires conjoints lancés lundi par Séoul et Washington ont été écourtés, à sa demande. Ces manoeuvres, qui ont ... Lire la suite
A terre, soulevant un nuage de poussière, l'éléphant s'épuise à tenter encore et encore de se relever, dans un effort inutile qui ne le fait que tourner sans fin sur lui-même. Gengis Khan est une nouvelle victime d'un mal mystérieux qui tue les pachydermes de la ... Lire la suite
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