Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 1er septembre 2026

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Les obsèques du journaliste et animateur radio Philippe Bouvard, qui voulait "faire le mort le jour de son enterrement", ont été célébrées lundi à Cannes, où il s'était retiré et est décédé le 24 août à l'âge de 96 ans. People, dans les rangées réservées à l'avant, ... Lire la suite
L'attaquant argentin Lionel Messi a annoncé lundi sur Instagram sa retraite internationale. Lionel Messi, 39 ans, a guidé l'Argentine au titre de championne du monde en 2022 mais n'a pu empêcher sa défaite en finale contre l'Espagne cette année. ... Lire la suite
Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022. A l'époque, l'entreprise avait été valorisée près de ... Lire la suite
Touristes, pèlerins, ouvriers, habitants : près de 4.500 personnes sont portées disparues lundi après la crue qui a fait au moins 955 morts dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet. Voici les derniers bilans disponibles, ... Lire la suite
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