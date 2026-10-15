Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 16 octobre 2026

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La justice administrative, saisie en urgence, a rejeté jeudi la demande de défenseurs de l'environnement, agriculteurs et riverains de suspendre les travaux d'une nouvelle autoroute en Haute-Savoie dont ils estiment l'impact environnemental à "contresens de l'urgence ... Lire la suite
Alors que le pape Léon XIV poursuivait jeudi sa convalescence à l'hôpital après l'opération pour retirer un nodule cancéreux au poumon, les questions se multiplient sur la manière dont la maladie pourrait influer sur son pontificat, un peu plus d'un an après son ... Lire la suite
Alstom a annoncé jeudi avoir signé une prolongation de 15 ans de son contrat de maintenance avec l’opérateur ferroviaire britannique Greater Anglia, pour un montant d’environ 800 millions de livres sterling (946,38 millions d'euros). Le groupe français ... Lire la suite
De violents affrontements ont opposé manifestants et policiers pour la troisième journée consécutive jeudi à Tirana et dans plusieurs autres villes du pays, le Premier ministre Edi Rama condamnant un "chaos" provoqué par l'opposition selon lui. La police a utilisé ... Lire la suite
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