Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 12 août 2026

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Les Bourses mondiales sont restées prudentes mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs continuant par ailleurs de scruter la situation au Moyen-Orient et la volatilité des cours du pétrole. A New York, le Dow Jones ... Lire la suite
La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite
Todd Montgomery ouvre le bouchon d'un petit tube et libère des centaines de moustiques dans le jardin d'une maison en banlieue de Washington. Mais ces moustiques mâles ne piquent pas. Ils sont porteurs d'une bactérie appelée Wolbachia, qui empêche l'éclosion des ... Lire la suite
Le président des Etats-Unis exfiltré dans un conteneur de ravitaillement vers un autre avion, tandis qu'Air Force One décolle avec à son bord une douzaine de journalistes persuadés, à tort, de voyager avec Donald Trump... Les révélations du Washington Post sur ... Lire la suite
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