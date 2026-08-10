Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 11 août 2026

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Minuscule, nocturne, verdâtre... et amatrice de café. Une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica trouve son habitat idéal dans les caféiers, mais est également menacée par les produits agrochimiques utilisés dans les plantations. "Il s'agit d'une ... Lire la suite
La Bourse de New York a clôturé en légère baisse lundi, quelque peu crispée par une nouvelle hausse des prix du pétrole, sur fond d'attentisme avant la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet. Le Dow Jones a perdu 0,11%, l'indice ... Lire la suite
Au moins 111 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessés lundi dans le puissant séisme qui a frappé l'ouest de la Colombie, notamment la "région du café" et Cali, troisième ville du pays. Abelardo de La Espriella, tout juste investi président, ... Lire la suite
Le procès de l'ancien chef de gang accusé d'avoir orchestré le meurtre de Tupac Shakur a débuté lundi à Las Vegas et devrait durer près d'un mois, trente ans après la mort jamais élucidée du célèbre rappeur californien. Les débats ne révéleront probablement pas ... Lire la suite
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