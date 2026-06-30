Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 1 juillet 2026

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La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine, le droit du sol, infligeant un revers majeur au président républicain. Dans une décision prise par ... Lire la suite
Le géant français des équipements électriques Schneider Electric a annoncé mardi un accord en vue d'acquérir le fournisseur de logiciels Cognite, spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données, pour un montant de 3,1 milliards de dollars. ... Lire la suite
Faire une recherche sur Google et avoir en réponse un résumé grâce à l'intelligence artificielle: le géant américain s'apprête à lancer en France cette fonctionnalité, qui fait planer sur les médias une lourde menace de baisse de trafic. C'est une petite révolution ... Lire la suite
A 7h13, le premier train de passagers des Emirats arabes unis entre en gare d'Abou Dhabi. Une scène banale dans une grande partie du monde, mais encore rare dans le Golfe, où le rail tarde à se développer. Près de vingt ans après l'annonce d'un projet de réseau ... Lire la suite
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