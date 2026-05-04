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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 4 au 8 mai 2026
information fournie par AOF 04/05/2026 à 18:05

(Zonebourse.com) - Lundi 4 mai 2026

16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)

18h50 : Discours de Williams de la Fed (États-Unis)

Mardi 5 mai 2026

14h30 : Importations (États-Unis)

14h30 : Balance commerciale (États-Unis)

14h30 : Exportations (États-Unis)

16h00 : Indice ISM services (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (mensuel) (États-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)

16h00 : Discours de Bowman de la Fed (États-Unis)

Mercredi 6 mai 2026

08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)

14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 7 mai 2026

08h45 : Balance commerciale (France)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

14h00 : Discours de Elderson de la BCE (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Coût unitaire du travail (trimestriel) Prel (États-Unis)

14h30 : Productivité non-agricole (trimestriel) Prel (États-Unis)

Vendredi 8 mai 2026

08h00 : Balance commerciale (Allemagne)

08h00 : Production industrielle (mensuel) (Allemagne)

08h00 : Exportations (mensuel) (Allemagne)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)

14h30 : Rémunération horaire moyenne (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Taux de chômage (États-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs Prel (États-Unis)

18h00 : Discours de Schnabel de la BCE (Zone Euro)

Samedi 9 mai 2026

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