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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 26 au 30 octobre 2026
information fournie par AOF 23/10/2026 à 17:58

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(Zonebourse.com) - Lundi 26 octobre

10h00 : Ifo climat des affaires (Allemagne)

13h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

15h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)

Mardi 27 octobre

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

13h00 : Permis de construire (mensuel) (États-Unis)

13h30 : Commandes de biens durables (mensuel) (États-Unis)

13h30 : Commandes de biens durables hors transportation (mensuel) (États-Unis)

14h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)

15h00 : Ventes de logements neufs (mensuel) (États-Unis)

15h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)

Mercredi 28 octobre

13h30 : Stocks en gros (mensuel) Adv (États-Unis)

13h30 : Stocks au détail ex autos (mensuel) Adv (États-Unis)

14h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)

15h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 29 octobre

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

13h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

13h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (États-Unis)

13h30 : PIB indice des prix (trimestriel) Adv (États-Unis)

13h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

13h30 : Croissance du PIB (trimestriel) Adv (États-Unis)

13h30 : Revenu personnel (mensuel) (États-Unis)

13h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)

14h15 : BCE décision de taux d'intérêt (Zone Euro)

14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)

Vendredi 30 octobre

07h30 : Croissance du PIB (annuel) Prel (France)

07h30 : Croissance du PIB (trimestriel) Prel (France)

08h30 : Ventes au détail (annuel) (Suisse)

08h45 : Taux d'inflation (annuel) Prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (mensuel) Prel (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

09h55 : Évolution du nombre de chômeurs (Allemagne)

10h00 : Croissance du PIB (trimestriel) Flash (Allemagne)

10h00 : Croissance du PIB (annuel) Flash (Allemagne)

10h00 : Croissance du PIB (annuel) Adv (Italie)

10h00 : Croissance du PIB (trimestriel) Adv (Italie)

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

11h00 : Croissance du PIB (annuel) Flash (Zone Euro)

11h00 : Croissance du PIB (trimestriel) Flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) Prel (Italie)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) Prel (Italie)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) Prel (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) Prel (Allemagne)

14h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)

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