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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 25 au 29 mai 2026
information fournie par AOF 25/05/2026 à 17:52

(Zonebourse.com) - Lundi 25 mai 2026

03h40 : Investissements directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) (Chine)

Mardi 26 mai 2026

14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)

15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (Annuel) (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)

16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)

Mercredi 27 mai 2026

08h45 : Confiance des consommateurs (France)

Jeudi 28 mai 2026

10h00 : Confiance des consommateurs (Italie)

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (Annuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix de base PCE (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Revenu personnel (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (Mensuel) (États-Unis)

14h30 : Commandes de biens durables hors transport (Mensuel) (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (États-Unis)

18h00 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Vendredi 29 mai 2026

08h45 : Taux d'inflation (Mensuel) Prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (Annuel) Prel (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (Annuel) Prel (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (Mensuel) Prel (Allemagne)

15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)

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