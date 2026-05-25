Agenda Macro Zonebourse : semaine du 25 au 29 mai 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 25 mai 2026
03h40 : Investissements directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) (Chine)
Mardi 26 mai 2026
14h30 : Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)
15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (Annuel) (États-Unis)
16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)
16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)
Mercredi 27 mai 2026
08h45 : Confiance des consommateurs (France)
Jeudi 28 mai 2026
10h00 : Confiance des consommateurs (Italie)
11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (Annuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des prix de base PCE (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Commandes de biens durables (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Revenu personnel (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Dépenses personnelles (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Commandes de biens durables hors transport (Mensuel) (États-Unis)
16h00 : Ventes de logements neufs (États-Unis)
18h00 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Vendredi 29 mai 2026
08h45 : Taux d'inflation (Mensuel) Prel (France)
08h45 : Taux d'inflation (Annuel) Prel (France)
09h55 : Taux de chômage (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (Annuel) Prel (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (Mensuel) Prel (Allemagne)
15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)
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