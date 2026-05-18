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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 18 au 22 mai 2026
information fournie par AOF 18/05/2026 à 17:29

(Zonebourse.com) - Lundi 18 mai 2026

04h00 : Production industrielle (annuel) (Chine)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)

Mardi 19 mai 2026

01h50 : Croissance du PIB annualisé prel (Japon)

02h30 : Westpac indice de confiance des consommateurs (Australie)

02h30 : Westpac confiance des consommateurs changement (Australie)

08h00 : Taux de chômage (Royaume-Uni)

15h00 : Discours de la Fed Waller (États-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)

Mercredi 20 mai 2026

08h00 : Taux d'inflation (annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation (mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Taux d'inflation de base (annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Prix à la production (annuel) (Allemagne)

16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 21 mai 2026

09h15 : Indice PMI services flash (France)

09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)

09h15 : Indice PMI composite flash (France)

09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)

10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)

10h30 : Indice PMI services flash (Royaume-Uni)

10h30 : Indice PMI manufacturier flash (Royaume-Uni)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Permis de construire prel (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (États-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)

14h30 : Permis de construire (mensuel) prel (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (mensuel) (États-Unis)

15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)

Vendredi 22 mai 2026

08h00 : Ventes au détail (annuel) (Royaume-Uni)

08h00 : GfK de confiance des consommateurs (Allemagne)

08h45 : Confiance des entreprises (France)

10h00 : Ifo climat des affaires (Allemagne)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)

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