Agenda Macro Zonebourse : le 7 octobre 2026

(Zonebourse.com) - 08h45 : Balance commerciale (France)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse mardi, profitant d'une baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des obligations souveraines dans la zone euro. Paris a pris 0,40%, Londres 0,42% et Francfort 0,77%. Milan a pris 0,87%. Euronext CAC40 ... Lire la suite
Le ministère du Travail affirme toutefois que ce nouveau prélèvement ne mettra pas les comptes de l'Unédic dans le rouge. L'assurance-chômage ne croit pas à ce maintien à l'équilibre, sonnant au contraire l'alarme face à l'aggravation de son déficit. "Du fait des ... Lire la suite
Une eurodéputée française de la gauche radicale, Rima Hassan, est dans le collimateur du Parlement, accusée d'avoir renversé des drapeaux israélien et européen lors d'une exposition consacrée à l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Les faits présumés remontent ... Lire la suite
Le patron des socialistes et candidat à la présidentielle Olivier Faure a salué mardi une "génération qui se lève" dans la manifestation des lycéens, et réclamé "l'arrêt immédiat de l'usage des grenades de désencerclement, des tirs de LBD et des tasers" contre ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 865,07
|+0,40%
|99,62
|-0,60%
|0,78
|-0,51%
|260,5
|-4,51%
|26,76
|+16,05%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer