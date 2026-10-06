 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agenda Macro Zonebourse : le 7 octobre 2026
information fournie par AOF 06/10/2026 à 17:34

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - 08h45 : Balance commerciale (France)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 06.10.2026 18:05 

    Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse mardi, profitant d'une baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des obligations souveraines dans la zone euro. Paris a pris 0,40%, Londres 0,42% et Francfort 0,77%. Milan a pris 0,87%. Euronext CAC40 ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Assurance-chômage : l'Etat va ponctionner 2,1 milliards à l'Unédic en 2027
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.10.2026 17:53 

    Le ministère du Travail affirme toutefois que ce nouveau prélèvement ne mettra pas les comptes de l'Unédic dans le rouge. L'assurance-chômage ne croit pas à ce maintien à l'équilibre, sonnant au contraire l'alarme face à l'aggravation de son déficit. "Du fait des ... Lire la suite

  • Rima Hassan au Parlement européen, à Strasbourg, le 6 octobre 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    7-Octobre : une élue de la gauche radicale française sous le feu des critiques au Parlement européen
    information fournie par AFP 06.10.2026 17:50 

    Une eurodéputée française de la gauche radicale, Rima Hassan, est dans le collimateur du Parlement, accusée d'avoir renversé des drapeaux israélien et européen lors d'une exposition consacrée à l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Les faits présumés remontent ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, le 1er septembre 2026 à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Lycéens: "Une génération qui se lève", salue Olivier Faure
    information fournie par AFP 06.10.2026 17:39 

    Le patron des socialistes et candidat à la présidentielle Olivier Faure a salué mardi une "génération qui se lève" dans la manifestation des lycéens, et réclamé "l'arrêt immédiat de l'usage des grenades de désencerclement, des tirs de LBD et des tasers" contre ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Pétrole Brent
99,62 -0,60%
HAFFNER ENERGY
0,78 -0,51%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
MEDINCELL
26,76 +16,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank