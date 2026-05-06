Agenda Macro Zonebourse : le 7 mai 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Une collégienne de 14 ans a été tuée à l'arme blanche mercredi à Fère-en-Tardenois (Aisne) et une enquête pour assassinat a été ouverte, a fait savoir le parquet de Soissons dans un communiqué. Aux alentours de 8H00, les services de gendarmerie ont été alertés ...
Lire la suite
L'avocat Pierre-François Veil, troisième fils de Simone Veil et président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé l'institution dans un communiqué mercredi. "Nous garderons de lui la mémoire d’un homme exceptionnel, engagé, ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé mercredi en hausse de plus de 3%, portée par le vent d'enthousiasme sur les marchés mondiaux avec les espoirs de paix au Moyen-Orient. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en forte hausse de 2,94%, soit un gain ...
Lire la suite
Lourdes et Paris en septembre: la perspective d'un voyage du pape Léon XIV en France se précise, alors que son prédécesseur François avait toujours refusé de rendre une visite d'Etat à la "fille aînée de l'Eglise". "L'Eglise catholique en France se prépare à accueillir ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer