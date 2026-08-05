Agenda Macro Zonebourse : le 6 août 2026

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par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, l'attente de nouvelles avancées au Moyen-Orient ainsi que les inquiétudes concernant le rallye technologique avec les résultats de SpaceX et AMD appelant à la prudence. À Paris, ... Lire la suite
Les Bourses mondiales continuent de battre quelques records mercredi dans l'espoir d'un énième accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. En Europe à la clôture, Paris (+0,03% à 8.669,30 points) a amélioré son record de la veille tout comme ... Lire la suite
Le feu de forêt débuté lundi dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est "stable" à 240 hectares brûlés bien qu'il ne soit "pas encore fixé", indiquent mercredi en fin de journée les pompiers. "Son évolution est très limitée grâce à ... Lire la suite
L'écrivain et scénariste Didier Decoin est décédé mercredi à 81 ans après une vie consacrée à raconter des histoires sous forme de romans, dont l'un a été consacré par le prix Goncourt, ou de scénarios de films et de séries. Cette figure de la vie culturelle française ... Lire la suite
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