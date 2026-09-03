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Agenda Macro Zonebourse : le 4 septembre 2026
information fournie par AOF 03/09/2026 à 17:34
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(Zonebourse.com) - 08h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Allemagne)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (Etats-Unis)

14h30 : Rémunération horaire moyenne (annuelle) (Etats-Unis)

14h30 : Taux de chômage (Etats-Unis)

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