Agenda Macro Zonebourse : le 30 octobre 2026

(Zonebourse.com) - 04h00 : Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ (Japon)
07h30 : Croissance du PIB (annuel) préliminaire (France)
07h30 : Croissance du PIB (trimestriel) préliminaire (France)
08h45 : Taux d'inflation (annuel) préliminaire (France)
08h45 : Taux d'inflation (mensuel) préliminaire (France)
09h55 : Évolution du nombre de chômeurs (Allemagne)
11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)
11h00 : Croissance du PIB (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Croissance du PIB (trimestriel) flash (Zone Euro)
14h00 : Taux d'inflation (mensuel) préliminaire (Allemagne)
14h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)
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