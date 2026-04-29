Agenda Macro Zonebourse : le 30 avril 2026
information fournie par AOF 29/04/2026 à 17:57

(Zonebourse.com) - 03h30 : Indice NBS PMI non-manufacturier (Chine)

07h30 : Croissance du PIB (annuel) prel (France)

07h30 : Croissance du PIB (trimestriel) prel (France)

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)

08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)

08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) de flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) de flash (Zone Euro)

11h00 : Croissance du PIB (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Croissance du PIB (trimestriel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)

13h00 : Décision de taux d'intérêt BoE (Royaume-Uni)

14h15 : BCE la décision de taux d'intérêt (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

14h30 : PIB indice des prix (trimestriel) adv (États-Unis)

14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)

15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)

17h15 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)

